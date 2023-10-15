الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد قوة من حماس نفذت عملية تسلل إلى نيرين ونير عوز بغلاف غزة

ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 2329 شخصا

ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 2329 شخصا

الجيش الإسرائيلي: حدودنا مع لبنان كانت تتعرض لإطلاق نار من حزب الله لحظة مقتل صحفي رويترز