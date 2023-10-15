المقاومة الإسلاميّة تعلن إستهداف مركز للجيش الاسرائيلي في منطقة شتولا

أعلنت المقاومة الإسلاميّة في لبنان في بيان، أنه في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لإستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‌‏15/10/2023 بإستهداف مركز للجيش الاسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.‏