ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل ولبنان

القصف الاسرائيلي يطال بلدة عيتا الشعب في هذه الاثناء

القصف الاسرائيلي يطال بلدة عيتا الشعب في هذه الاثناء

الجيش الإسرائيلي: إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كم من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها