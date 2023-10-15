القصف الاسرائيلي يطال بلدة عيتا الشعب في هذه الاثناء

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المقاومة الإسلاميّة:‏ في سياق الرد على الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المباشرة والمناسبة ‏