ولي العهد السعودي لبلينكن: السعودية ترفض إستهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة ويجب إحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة والمملكة تسعى للعمل على التهدئة ووقف التصعيد

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