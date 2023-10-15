مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم

إطلاق صاروخ موجه من خراج مروحين باتجاه تلة تابعة للجيش الإسرائيلي مقابل راميا

إطلاق صاروخ موجه من خراج مروحين باتجاه تلة تابعة للجيش الإسرائيلي مقابل راميا

ولي العهد السعودي لبلينكن: السعودية ترفض إستهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة ويجب إحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة والمملكة تسعى للعمل على التهدئة ووقف التصعيد