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الرئاسة المصرية: أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته ونرفض تصفية قضية فلسطين على حساب دول الجوار
خبر عاجل
2023-10-15 | 07:45
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الرئاسة المصرية: أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته ونرفض تصفية قضية فلسطين على حساب دول الجوار
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