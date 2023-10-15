الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان

إصابات من الجيش الاسرائيلي إحداها خطرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موشاف شتولا في الجليل الغربي ورد إسرائيلي بقذائف باتجاه عيتا الشعب ورميش واستهداف مراكز أخضر بلا حدود

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