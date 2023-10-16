ادرعي: إذا أخطأ حزب الله التقدير في تجربتنا فإن الرد سيكون فتاكاً

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة "أكس": "نفذ حزب الله يوم أمس عدة عمليات اطلاق قذائف بتوجيه ودعم إيراني في محاولة لحرف أنظارنا عن الجهود العملياتية في الجنوب وبذلك عرض لبنان ومواطنيه للخطر. جيش الدفاع منتشر وجاهز بقوة كبيرة في الشمال. قمنا بتعزيز قواتنا ونرد بشكل هجومي وبإصرار ضد كل اعتداء ينفذ ضدنا. إذا أخطأ حزب الله التقدير في تجربتنا فإن الرد سيكون فتاكاً".