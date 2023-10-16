وزيرة الخارجية الفرنسية من قصر الصنوبر: الوضع مقلق وخطر وأناشد من بيروت الجميع لتحمّل المسؤولية والسيطرة على الوضع ويجب عدم الخلط بين حماس والشعب الفلسطيني

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