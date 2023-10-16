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وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
خبر عاجل
2023-10-16 | 16:02
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وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
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