الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تسلل لمجموعة من لبنان وقتل 4 منهم

#عاجل جيش الدفاع يحبط محاولة تسلل لخلية مخربين من داخل لبنان
أحبط جيش الدفاع قبل قليل محاولة تسلل لخلية مخربين تم رصدها من قبل استطلاعات جيش الدفاع وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة. تم تصفية أربعة مخربين pic.twitter.com/RYQQmOFyCR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2023
#عاجل جيش الدفاع يحبط محاولة تسلل لخلية مخربين من داخل لبنان
أحبط جيش الدفاع قبل قليل محاولة تسلل لخلية مخربين تم رصدها من قبل استطلاعات جيش الدفاع وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة. تم تصفية أربعة مخربين pic.twitter.com/RYQQmOFyCR