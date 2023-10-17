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انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية

خبر عاجل
2023-10-17 | 04:26
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انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
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انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية

انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات أن عناصر من الدفاع المدني انتشلوا جثة مواطنة من تحت ركام المبنى الذي انهار أمس في منطقة المنصورية، ما يرفع عدد الضحايا الى ثلاثة.

ولا زال عناصر الدفاع المدني يواصلون إتمام المهام الموكلة إليهم منذ الساعة ١٣،٤٥ من ظهر أمس الاثنين، بإشراف ومتابعة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وبحضور خطار المتواجد في الموقع للإشراف على سير العمليات.

وكان عناصر الدفاع المدني، قد تمكنوا من إنقاذ أربع ناجيات من تحت الانقاض وانتشال جثتين ليل أمس، ما يجعل عدد المفقودين ينحصر الى خمسة أشخاص.

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