ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا

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