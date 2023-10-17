مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

وقع مئات الضحايا في قصف جوي اسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.وقتل أكثر من 500 شخص من اطفال ومدنيين، وتظهر الفيديوهات اعلاه، مشاهد ما بعد القصف، حيث تظهر الجثث والأشلاء، وحال من الهلع.اشارة الى أننا نحذر من أن المشاهد قاسية وفظيعة.