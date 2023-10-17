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وزير الخارجية الأردني: إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة غدا

خبر عاجل
2023-10-17 | 17:22
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وزير الخارجية الأردني: إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة غدا
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وزير الخارجية الأردني: إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة غدا

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