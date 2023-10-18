المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنه في الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم الأربعاء، قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي بإستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها. ‏