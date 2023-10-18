الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 من جنودنا في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان منتصف الليلة الماضية

الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء جراء العدوان المتواصل على غزة