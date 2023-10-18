بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل

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وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف بشأن حماية الفلسطينيين في غزة ويجب رفع الحصار عن قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67