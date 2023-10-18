أ.ف.ب. نقلا عن الخزانة الاميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء في حركة حماس

مواجهات في محيط السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية تلقي قنابل مسيّلة للدموع بعدما عمد المتظاهرون الى كسر الحاجز الحديدي بمحيط السفارة

مواجهات في محيط السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية تلقي قنابل مسيّلة للدموع بعدما عمد المتظاهرون الى كسر الحاجز الحديدي بمحيط السفارة

وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف بشأن حماية الفلسطينيين في غزة ويجب رفع الحصار عن قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67