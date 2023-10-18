مواجهات في محيط السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية تلقي قنابل مسيّلة للدموع بعدما عمد المتظاهرون الى كسر الحاجز الحديدي بمحيط السفارة

واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء في حماس وممولين للحركة

واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء في حماس وممولين للحركة

أ.ف.ب. نقلا عن الخزانة الاميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء في حركة حماس