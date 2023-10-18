واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء في حماس وممولين للحركة

واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء في حماس وممولين للحركة



أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، بينهم قيادي رفيع، على وقع النزاع المتصاعد الذي أعقب هجومها المباغت على إسرائيل.



وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن "الولايات المتحدة تتخّذ تحرّكا سريعا وحاسما لاستهداف ممولي حماس ومقدّمي التسهيلات لها بعد المجزرة الوحشية وغير المعقولة التي ارتكبتها بحق مدنيين إسرائيليين، بينهم أطفال".



