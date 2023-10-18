قصف على اطراف عيتا الشعب واستهداف عواميد الارسال لمركزي جل العلم واللبونة في القطاع الغربي

المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب

المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب

وزير الخارجية الأردني: إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة غدا