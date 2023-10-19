معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة في الجليل الأعلى مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا

إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة في الجليل الأعلى مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا

بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة