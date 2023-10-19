إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة في الجليل الأعلى مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا

قصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي يطال أطراف ميس الجبل

قصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي يطال أطراف ميس الجبل

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية