وزارة الصحة الفلسطينية: ٣٥٠٠ شهيد على الأقل ونحو ١٢ ألف مصاب في قطاع غزة حتى الآن

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معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل