"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

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