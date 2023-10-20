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أ.ف.ب: 4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس

خبر عاجل
2023-10-20 | 07:48
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أ.ف.ب: 4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس
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أ.ف.ب: 4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس

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