الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية تعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا

خبر عاجل
2023-10-20 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
المقاومة الإسلامية تعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية تعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بعد ظهر اليوم الجمعة مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة. ‏

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

خبر عاجل

المقاومة الإسلامية

الجيش الإسرائيلي

مزارع شبعا

كفرشوبا

LBCI التالي
ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:41

وزيرة الداخلية الالمانية دعت إلى ترحيل أنصار حماس من البلاد

LBCI
آخر الأخبار
12:39

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
12:39

معلومات للـ LBCI : عناصر من امن الدولة تضرب طوقا امنيا حول مطمر الدورة

LBCI
آخر الأخبار
12:37

الجيش الاسرائيلي يمشط خراج راميا وعيتا الشعب بـ٦ صواريخ وأسلحة متوسطة وخفيفة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:37

قصف مدفعي على اطراف ميس الجيل بالقرب من المستشفى كما اطلاق عدة قذائف على سهل الخيام مقابل المطلة

LBCI
خبر عاجل
09:58

الجيش الإسرائيلي يستهدف تلة العويضة خراج كفركلا وعديسة

LBCI
خبر عاجل
09:47

اصابة موقع بركة ريشا الاسرائيلي بقصف صاروخي وسقوط ثلاثة قذائف في وادي رميا

LBCI
خبر عاجل
09:36

استهداف مستعمرة يفتاح مقابل بلدة بليدا والجيش الاسرائيلي يرد بقصف مدفعي على اطراف بلدة بليدا كما استهداف موقع ظهر العاصي مقابل ميس الجيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-19

فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!

LBCI
منوعات
2023-10-10

عناصر من الشرطة يرمون جثة في قناة مائية في هذا البلد...اليكم ما حصل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما هو الموقف في داخل الولايات المتحدة من الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التخريب لن يحرّر القدس يا جَهَلَة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

الوضع الامني في الجنوب في تطور مستمر

LBCI
أخبار دولية
06:56

غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت

LBCI
أخبار دولية
03:44

إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
03:14

ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع

LBCI
أخبار دولية
00:06

بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
16:56

هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

LBCI
أخبار دولية
16:27

البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:15

انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
14:27

مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم

LBCI
أمن وقضاء
14:51

اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن

LBCI
خبر عاجل
07:06

الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
15:59

ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟

LBCI
خبر عاجل
16:15

حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
14:34

رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

LBCI
صحف اليوم
00:22

خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More