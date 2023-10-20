المقاومة الإسلامية تعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بعد ظهر اليوم الجمعة مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة. ‏