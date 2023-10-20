معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات

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