إطلاق قذيفة من موقع الحماري الاسرائيلي قرب الوزاني باتجاه سهل الخيام

السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: أؤكد للعالم بوضوح عن إرادة الشعب المصري فردا فردا أن تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل لن يحدث خصوصا على حساب مصر

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