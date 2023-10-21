معلومات للـLBCI: إطلاق ثلاثة صواريخ موجهة في اتجاه موقع حنيتا المحتلة والجيش الاسرائيليّ يقصف المنطقة

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)