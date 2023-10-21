استمرار الاشتباكات منذ أكثر من نصف ساعة مقابل بلدة يارون بعد اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي وعملية قصف واطلاق قنابل فوسفورية في هذه الأثناء على خراج البلدة

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك