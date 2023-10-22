الجيش الإسرائيلي: عدد الأسرى لدى حماس بلغ 212 حتى الآن

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ميقاتي: مطمئنون الى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل الجهود لإعادة الوضع الى طبيعته وعدم تطوره نحو الاسوأ ولم نتلقّ أي معطيات تفيد بأي أمر قد يحصل في المطار وستكون التدابير الاستثنائية لفترة وجيزة