الجيش الاسرائيلي يقصف بلدة حولا بعد استهداف اجهزة تقنية في موقع العباد

وزير الخارجية الإيراني: نحذر واشنطن وإسرائيل بأن كل الاحتمالات واردة إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة

وزير الخارجية الإيراني: نحذر واشنطن وإسرائيل بأن كل الاحتمالات واردة إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة

ميقاتي: مطمئنون الى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل الجهود لإعادة الوضع الى طبيعته وعدم تطوره نحو الاسوأ ولم نتلقّ أي معطيات تفيد بأي أمر قد يحصل في المطار وستكون التدابير الاستثنائية لفترة وجيزة