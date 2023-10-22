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o
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o
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وزير الخارجية الإيراني: نحذر واشنطن وإسرائيل بأن كل الاحتمالات واردة إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة
خبر عاجل
2023-10-22 | 06:49
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وزير الخارجية الإيراني: نحذر واشنطن وإسرائيل بأن كل الاحتمالات واردة إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة
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