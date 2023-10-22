وزارة الصحة الفلسطينية: 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

وزير الخارجية الإيراني: المنطقة على برميل بارود وأي خطأ آخر يمكن أن يفجرها

وزير الخارجية الإيراني: المنطقة على برميل بارود وأي خطأ آخر يمكن أن يفجرها

وزير الخارجية الإيراني: نحذر واشنطن وإسرائيل بأن كل الاحتمالات واردة إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة