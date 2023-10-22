وزير الخارجية الإيراني: المنطقة على برميل بارود وأي خطأ آخر يمكن أن يفجرها

"حزب الله" ينعى أحد عناصره علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان

"حزب الله" ينعى أحد عناصره علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان

وزارة الصحة الفلسطينية: 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة