"حزب الله" ينعى أحد عناصره علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان

استهداف موقع البياض الاسرائيلي مقابل بلدة بليدا

استهداف موقع البياض الاسرائيلي مقابل بلدة بليدا

وزير الخارجية الإيراني: المنطقة على برميل بارود وأي خطأ آخر يمكن أن يفجرها