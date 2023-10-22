الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حب تحت ضوء القمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"حزب الله" ينعى أحد عناصره علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان

خبر عاجل
2023-10-22 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
"حزب الله" ينعى أحد عناصره علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
"حزب الله" ينعى أحد عناصره علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان

خبر عاجل

الله"

عناصره

الفقار"

القليلة

لبنان

LBCI التالي
استهداف موقع البياض الاسرائيلي مقابل بلدة بليدا
وزير الخارجية الإيراني: المنطقة على برميل بارود وأي خطأ آخر يمكن أن يفجرها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:58

نتانياهو: إذا دخل حزب الله الحرب فإنه "يرتكب أكبر خطأ في حياته"

LBCI
خبر عاجل
08:48

حزب الله ينعى أحد عناصره أحمد علي الحلاني "نور علي" من بلدة الحلانية في البقاع

LBCI
آخر الأخبار
08:30

نتنياهو لقواته: حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
08:25

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء ليس متأكدا بعد من نية حزب الله بشأن دخول الحرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:48

حزب الله ينعى أحد عناصره أحمد علي الحلاني "نور علي" من بلدة الحلانية في البقاع

LBCI
خبر عاجل
08:23

نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره

LBCI
خبر عاجل
08:20

المقاومة الإسلامية تنعى علي محمد مرمر "أبو تراب" من مدينة مرجعيون جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:49

استهداف موقع ظهر العاصي الإسرائيلي مقابل ميس الجبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-10-13

أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
2023-10-21

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معركة الصواريخ المباشرة الموجهة في الجنوب اللبناني هل تبقى بديلًا للحرب؟

LBCI
أخبار لبنان
06:52

فضل الله: عدم إطلالة السيد نصر الله جزء من إدارة المعركة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

الداخل الاسرائيلي يتخبط بين خيارين لكيفية خوض الحرب.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:51

بو حبيب: لبنان أبلغ دولا غربية رغبته في أن توقف اسرائيل اطلاق النار خلال 48 ساعة

LBCI
أخبار لبنان
06:52

فضل الله: عدم إطلالة السيد نصر الله جزء من إدارة المعركة...

LBCI
أخبار دولية
06:24

أديب يكشف للـLBCI عن محتوى لقاء بن سلمان مع السيناتور الأميركي غراهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

جمهور الدوري الانكليزي الممتاز يكسر قرار رابطته برفع الاعلام الفلسطينية في المباراة بين ليفربول وافيرتون

LBCI
أخبار لبنان
14:13

إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خشّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تعرّفوا على تاريخ لبنان… بالكتُب والصوَر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

دوما أجمل البلدات حول العالم ٣: غنى طبيعي.. بيئي وتراثي جعل من دوما بلدة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:57

معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:18

معلومات للـLBCI: مسيرة اسرائيلية ضربت هدفًا قرب جبل صافي بين اقليم التفاح وجبل الريحان

LBCI
أخبار لبنان
01:23

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
10:31

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
15:14

أطلق النار على طليقته وأرداها قتيلة في الكورة

LBCI
خبر عاجل
11:14

استمرار الاشتباكات منذ أكثر من نصف ساعة مقابل بلدة يارون بعد اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي وعملية قصف واطلاق قنابل فوسفورية في هذه الأثناء على خراج البلدة

LBCI
خبر عاجل
08:23

نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره

LBCI
خبر عاجل
13:35

معلومات للـLBCI: غارة جوية شُنّت على الضهيرة سبقت الغارة التي شُنّت مساء على خراج يارون

LBCI
أخبار لبنان
05:51

طيران الشرق الاوسط: إلغاء رحلة بيروت - أثينا - بيروت ليوم الاثنين 23 تشرين الاول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More