حزب الله ينعى أحد عناصره أحمد علي الحلاني "نور علي" من بلدة الحلانية في البقاع

نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره

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