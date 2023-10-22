معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل

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