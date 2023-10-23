معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل أجلوا شهيدًا وأربعة جرحى من مزرعة السلامية في خراج حاصبيا

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