انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي (صور)

معلومات للـLBCI: عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت

معلومات للـLBCI: عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ هجوما بريا بقوات المشاة والمدرعات داخل غزة حيث هاجم أهدافا لحماس ومن المتوقع أن ينسحب قريبا