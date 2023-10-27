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"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها من بيروت وإليها حتى نهاية تشرين الثاني المقبل بسبب الوضع الأمني

خبر عاجل
2023-10-27 | 10:35
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"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها من بيروت وإليها حتى نهاية تشرين الثاني المقبل بسبب الوضع الأمني
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"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها من بيروت وإليها حتى نهاية تشرين الثاني المقبل بسبب الوضع الأمني

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