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o
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o
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o
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o
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تعميم مهم من المطار.. ماذا تضمن؟
خبر عاجل
2023-10-27 | 16:55
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تعميم مهم من المطار.. ماذا تضمن؟
ماذا تضمن؟
أصدرت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت تعميمًا يتضمن إرشادات وتعليمات لإخلاء مبنى المطار في حال الطوارئ.
**للاطلاع على التعميم اضغط
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