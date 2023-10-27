السفارة الأميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً

السفارة الأميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً



نشرت السفارة الأميركية في لبنان بياناً على موقعها الرسمي، تدعو فيه رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً.