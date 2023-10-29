الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏

خبر عاجل
2023-10-29 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏

خبر عاجل

الإسلامية:‏

مجاهدونا

إستهدفوا

الساعة

العاشرة

اليوم

مسكاف

بالأسلحة

المناسبة

ودمروا

قسمًا

تجهيزاته

الفنية

والتقنية

LBCI التالي
ترقبوا مقابلة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تمام الـ ٨:٣٠ مساءً في اطار سلسلة مقابلات عبر برنامج: سنة على الفراغ عبر الـ LBCI
تذكير بتأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الشتوي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:20

قتلى وجرحى في حادث سير في الضبية

LBCI
آخر الأخبار
10:03

البابا فرنسيس: أوقفوا إطلاق النار، توقفوا أيها الإخوة والأخوات: الحرب هي هزيمة على الدوام!

LBCI
آخر الأخبار
10:02

الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استهدف عددا من عناصر كتائب القسام داخل منطقة إيرز بعد خروجهم من نفق في محيطها والقتال مستمر

LBCI
آخر الأخبار
10:02

أ.ف.ب: المغرب يفتح تحقيقًا بعد مقتل شخص في الصحراء الغربية جراء "إطلاق مقذوفات"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:00

ترقبوا مقابلة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تمام الـ ٨:٣٠ مساءً في اطار سلسلة مقابلات عبر برنامج: سنة على الفراغ عبر الـ LBCI

LBCI
خبر عاجل
13:59

تذكير بتأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الشتوي

LBCI
خبر عاجل
2023-10-28

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 7703 قتلى

LBCI
خبر عاجل
2023-10-28

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:20

قتلى وجرحى في حادث سير في الضبية

LBCI
آخر الأخبار
15:53

الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد

LBCI
منوعات
2023-10-24

لحظات رعب عاشها الركاب على متن طائرة... طيار حاول تعطيل المحركات وهذه النتيجة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-27

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:48

عملية تمشيط يتخللها رشقات وجولات لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:39

تظاهرة في ساحة العازارية في وسط بيروت تحت شعار "طوفان الأقصى... لبنان يلبي"

LBCI
أخبار دولية
07:32

رئيسي: إيران تؤيد وقف إطلاق النار لكن الولايات المتحدة ودول الغرب تعرقله

LBCI
أخبار لبنان
05:24

ما جديد المفاوضات بشأن الأسرى من جهتي حماس وإسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
05:05

الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
04:45

قاووق: أميركا ترسل تهديدات بهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا في العنوان

LBCI
فنّ
04:32

وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!

LBCI
أخبار دولية
00:59

عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:10

يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل

LBCI
فنّ
04:32

وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!

LBCI
خبر عاجل
07:48

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
منوعات
15:18

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

LBCI
أخبار لبنان
14:33

توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟

LBCI
آخر الأخبار
15:53

الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More