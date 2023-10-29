المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏

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ترقبوا مقابلة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تمام الـ ٨:٣٠ مساءً في اطار سلسلة مقابلات عبر برنامج: سنة على الفراغ عبر الـ LBCI