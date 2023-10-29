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ترقبوا مقابلة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تمام الـ ٨:٣٠ مساءً في اطار سلسلة مقابلات عبر برنامج: سنة على الفراغ عبر الـ LBCI

خبر عاجل
2023-10-29 | 10:00
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ترقبوا مقابلة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تمام الـ ٨:٣٠ مساءً في اطار سلسلة مقابلات عبر برنامج: سنة على الفراغ عبر الـ LBCI
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ترقبوا مقابلة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تمام الـ ٨:٣٠ مساءً في اطار سلسلة مقابلات عبر برنامج: سنة على الفراغ عبر الـ LBCI

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