باسيل لـ سنة على الفراغ: لدى حماس بنيتها داخل فلسطين فلتستخدمها داخل فلسطين ولا نريد تكرار تجربة "فتح لاند" كما لا نريد أن ينجرّ لبنان الى مكان حيث لا مصلحة له

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