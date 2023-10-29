باسيل لـ سنة على الفراغ: عندما اجتمت بنصرالله قلت له ما يجب أن يُقال وتمكنّا من وضع لبنان بموقع المقاوم ولمست الحرص بعدم جرّ لبنان الى الحرب

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